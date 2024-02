Huérfanas | Capítulo 107 | La verdadera cara de Lourdes

Santina le confiesa a Rodrigo que él nació producto de un abuso sobre ella, pero no quiso decirle quién es su padre. Aralia cada vez obtiene más pruebas que le pueden ayudar a mostrar que su padre no fue ningún ratero. Aurora está muy preocupada ahora que sabe la verdadera de César, le avisa a Lourdes pero ella obviamente no hará nada que lo perjudique. Jonathan terminó su relación con Wanda y se siente muy tranquilo después de ello. Rodrigo y Aralia no terminaron su relación, solo mintieron para despistar a Yesmin y no se lleve lejos al niño que está esperando. Fabrizio se enteró del amorío entre César y su madre, va a casa de César para reclamarle y le da una golpiza. Yesmin se pone mal, ¿perderá al bebé?