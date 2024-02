Huérfanas | Capítulo 116 | La locura de Fabrizio

Rodrigo propone ideas muy importantes para la empresa, pero no las toman en cuenta. Fabrizio sigue con su locura, ahora forza a Aralia para escribir una carta para sus hermanas y Santina; le quita los amarres para que se ponga el vestido de novia pero ella no quiere. La carta les llega a ellas, pero saben que algo anda mal e intuyen que está secuestrada. Por la presión Aralia se pone el vestido de novia, pero ya no sabe qué hacer para que Fabrizio deje de hacer esas cosas. Santiago se pone muy grave y Maripili le llama a Fabrizio para que vaya a verlo, él accede. Maripili reacciona y sigue a Fabrizio hasta la cabaña donde tiene secuestrada a Aralia.