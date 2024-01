Huérfanas | Capítulo 85 | Las enormes mentiras de Yesmin

Rodrigo le cuenta a Aralia que Bradley lo amenazó, la deja muy preocupada pues ella lo ama y no quiere que nada le pase. Melina busca a Jonathan pero Wanda le dice que ya está con él y que no quiere que se le acerque no tantito. Fabrizio quiere llevar a su padre con terapeutas que hagan algo por él, pero Lourdes se niega, pues sabe que si mejora podría abrir la boca. La verdad salió, resulta que Yesmin le pagó a un hombre para que la golpeara y dijer que fue culpa de Bradley. Pablo encuentra indicios de que Aralia está investigando la muerte de sus padres y se lo hace saber a César; él y Lourdes saben que les están pisando los pies y podrían llegar a la verdad sobre el accidente. Diana termina con Tomás, pues está harta de la actitud que ha tomado de unos días para acá. Lourdes le dice a Fabrizio sobre la infidelidad de Antonio y Fabrizio le cuenta que ya sabía. Rodrigo se irá a Oaxaca con Yesmin.