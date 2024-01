Huérfanas | Capítulo 88 | Yesmin cedó a Rodrigo

Santina se enteró que César es amante de Antonio y le pide a Aralia que nunca más lo vuelva a llevar a la vecindad. Yesmin le puso algo raro en el café a Rodrigo y ahora está alucinando. Manuel quiere, a como dé lugar, que su hijo le haga caso, dice estar muy arrepentido. Jonathan está ahuyentando a los clientes que quieren con Wanda, ahora se quiso pelear con uno de ellos y todo por sus celos. Fabrizio atiende a Joaquín ahora que ha salido del hospital, no saben qué es exactamente pero sigue grave. Aralia pide el video de las cámaras de seguridad correspondiente al día que murieron sus padres, pero le dicen que ese archivo está eliminado, no existe. Rodrigo se despierta sin ropa y Yesmin le confiesa que lo drogó, él se enoja demasiado y se va de la cabaña donde están. Fabrizio no deja de rogarle a Aralia pero ella no cede.