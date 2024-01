Huérfanas | Capítulo 89 | Lourdes está sedando a Antonio

A Rodrigo le ofendió que Fabrizio le preguntara si se acostó con Aralia, le mete un golpe y Aralia sale de la vecindad para correrlo; Rodrigo y Aralia están felices de volverse a ver. El trato que Manuel le da a su hijo no es nada agradable, se nota que lo violento no se le ha quitado ni se le quitará. Viviana está furiosa y muy preocupada de que Manuel se haya llevado a su hijo. César le ofrece a Lourdes casarse, asegura amarla y ella sabe que solo lo hace por salvarse de ir a la cárcel. Viviana está desesperada, le reclama a Rodrigo por haberla rechazado cuando ella quería hacer una familia con él y su hijo Emiliano. Aralia visita a Antonio para escuchar lo que tiene que decirle, pero él no logra poder decir ni una sola palabra. La relación entre Maripili y su padre Diego ha mejorado por fin. Lourdes se ha encargado estar llenando de sedantes a Antonio.