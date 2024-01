Huérfanas | Capítulo 92 | Emiliano es rescatado

Aralia se encuentra a Álvaro, pero él la ve y se echa a correr para evadirla. Lourdes manda a Rodrigo a la playa para atender un asunto del hotel. Santina ya tiene fecha para su operación; en medio de los nervios que le genera eso, Hans le pide matrimonio. El encargado del hotel donde se encuentra Emiliano secuestrado por su padre, se da cuenta que en el periódico lo están buscando y le avisa a la policía. Santina le pide a Hans el llevar lo suyo más lento, pues no quiere una paraje sentimental en este momento de su vida. Joaquín está muy grave, sus riñones no le sirven, Fabrizio y él no esperaban esa terrible noticia. Antonio se pone mal, quiere despertar pero las inyecciones que Lourdes le pone no lo dejan. Aralia recibe a Rodrigo en el hotel, no esperaba su llegada y está emocionada de tenerlo cerca.