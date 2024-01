Huérfanas | Capítulo 95 | Aurora descubre a César y Lourdes

Fabrizio llega a visitar a su padre justo antes de que César y Lourdes acaben con su vida, lo savó sin saber. Joaquín siente que no le quedan muchos días de vida y decide hablar con Santiago para pedirle disculpas por cómo se comportó con él. Santina le exige a Aralia que no tenga una relación con Rodrigo pero no le explica el por qué. El padre de Wanda visita el bar y hace un relajo, pero la dueña lo corre del lugar. César está muy celoso de que Rodrigo y Aralia se hayan ido de viaje juntos, quiere idear un plan para separarlos. Fabrizio viaja para pedirle a Aralia que vuelva con él, pero ella se niega.