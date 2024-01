Huérfanas | Capítulo 97 | El terrible ego de Fabrizio

Fabrizio está muy molesto, le dio duro en su ego el hecho de que no pudiera con Rodrigo y le pusiera una golpiza, ¡dice querer matarlo! Diana está preocupada proque Santina no llega a casa y le marca a Chonita, a quien se le sale la verdad. Tomás no deja de sentir celos de Joaquín, pues ya se percató que a Melina le gusta. Santina salió bien de la operación. Antonio intenta hablar, poco a poco se ha recuperado y está a punto de decir la verdad. Lourdes le pide a Maripili que enamore a Rodrigo, pues quiere acabar con la vida de Aralia.