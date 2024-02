Huérfanas | Capítulo 114 | ¡Fabrizio se ha vuelto loco!

¡Fabrizio se ha vuelto loco! Se llevó a Aralia a su casa de campo contra su voluntad, quiere que ella “recapacite” y vuelva con él. Lourdes visita a César y por poco se da cuenta que Yesmin está en su casa. Aralia busca la forma de escapar, ahora juega con la mente de Fabrizio haciéndole creer que sí lo quiere y que busca estar con él. Joaquín rechaza el amor de Diana, aunque en realidad no quiere hacerlo sabe que es por su bien. Rodrigo comienza a preocuparse porque no sabe nada de Aralia, pues se le hace raro que no se reporte. Maripili visita Santiago en el hospital, está muy preocupada por lo que le pueda pasar a su hermano. Tomás le muestra su apoyo a Diana ahora que sabe que Joaquín la dejó.