Huérfanas | Capítulo 33 | Las cartas sobre la mesa

Aralia le pidió a Antonio la oportunidad de regresar a la empresa, pues sabe que tiene las pruebas para demostrar que su padre no hizo nada malo. Melina sigue con la mentira de que se casará con Santiago, pero sus hermanas no están de acuerdo. Fabricio tiene la intención de recuperar a Aralia, pero no puede resistirse a los encantos de Maripili.

