¿Qué sucedió realmente con Juan Ramón Sáenz?

Casos extranormales han sucedido en la sociedad mexicana desde hace muchísimo tiempo, más del que podemos imaginar, sin embargo uno de los que más marcaron la historia de México ha sido el caso de Juan Ramón Sáenz, quien tuvo una muerte llena de misterios que, hasta ahora, carecen de una explicación.

¡Impactantes evidencias! Los misterios detrás de la muerte de Juan Ramón Sáenz, la icónica voz de La Mano Peluda.

¿Quién era Juan Ramón Sáenz?

Juan Ramón Sáenz nació el 19 de octubre de 1962, fue un afamado locutor de radio, reconocido principalmente por su trabajo en el programa La Mano Peluda, programa que se considera un parteaguas para lo que ahora se conoce como los podcast de terror.

La Mano Peluda fue el título que mandó a Juan Ramón Sáenz al estrellato, pues se trata de un programa de radio que se dedicaba a la difusión de relatos de terror, en este Juan Ramón Sáenz recibía llamadas de las personas que aseguraban tener una historia más que escalofriante y con el acompañamiento de un sacerdote les ayudaban a hacer lo posible para librarse de aquellas entidades que aseguraban los radioescuchas tener a su lado.

A partir de este trabajo Juan Ramón Sáenz fue también autor de diversos libros del mismo tinte, tales como “Las Historias Ocultas de La Mano Peluda”, “Posesiones Demoniacas"o “Aquí se respira el miedo: espeluznantes historias que te conducen a una dimensión terrorífica”, y también llegó a conducir el programa Aquí Se Respira el Miedo, en televisión.

El caso de Josué Velázquez, el joven satanista.

La Mano Peluda fue uno de los programas de radio más populares para los que amaban el terror y para los que no, con 15 años de trayectoria los mexicanos escucharon miles y miles de historias que a más de uno le helaron la sangre y que les quitaron el sueño por la noche, sin embargo, hubo una historia en específico que marcó para siempre cualquier programa de radio o televisión que se dedicara al terror: el caso de Josué Velázquez.

Fue en el año 2003 cuando sonó el teléfono de La Mano Peluda, Juan Ramón Sáenz atendió y se encontró con una voz atribulada, era un hombre de nombre Josué Velázquez, quien hablaba desde California, Estados Unidos, quien rápidamente empieza a contar que llevaba 5 años intentando pactar con un demonio, ¿el objetivo? hacer una negociación con algun ente de bajo astral para poder salir de una crisis económica muy severa, y tenía la intención de ayudar a su familia.

Un día, relata, se encontró un libro de brujeríaque le explicaba la forma de contactar con un demonio que se llama Lucifuge Rofocale, sin embargo, al intentarlo, no podía hablar con él; después encontró un texto en ebreo antiguo, donde se relataba la forma de hablar directamente con Satanás, es ahí donde Josué comenzó a llamarlo para que se aparezca, pero esos llamados no fueron inmediatos, dieron frutos hasta un año y medio después.

Los resultados se dieron hasta que, en un ritual, Josué se lastimó a sí mismo para invocar a un demonio, en este ritual esperaba verlo de una forma en la que todos creemos que se ve un demonio: con cuernos, cola y de forma monstruosa, pero fue todo lo contrario, pues se le presentó un señor delgado que se había sentado junto a él, y que se quedó junto a Josué hasta el momento de la llamada con Juan Ramón Sáenz.

Esta entidad sin nombre le enseñó muchísimas cosas, incluso le ofreció darle miles de bienes materiales, pero es ahí donde Josué le preguntó qué era lo que él tenía que darle a cambio, pues estaba preocupado de que su familia y él salieran lastimados de esa situación, el demonio le dijo que no se preocupara y que se diera a la tarea de conseguirle un macho cabrío para darlo en sacrificio en su honor, pero las cosas comenzaron a subir de tono cada vez más.

Harto de su situación, Josué se le rebela al demonio, pero su madre comenzó a sufrir consecuencias, él relata que fue víctima de lo que parecía ser un cerdo con características humanas, y es ahí donde el cerdo le dijo a Josué que lo siguiera hasta una cueva, lugar donde se transfiguró de un cerdo a un hombre y después a una mujer, quien le ordenó que se quedara ahí durante 21 días.

Dentro de esos días las entidades le entregaron un anillo: el anillo del Rey Salomón, un anillo que se supone que otorga dominio sobre cualquier cosa paranormal, pero para poder tener ese anillo Josué tenía que dar a cambio a alguno de sus familiares, pensó en su madre, en sus hermanos, y pasó así con cada familiar hasta llegar a su abuela, en quien pensó que ya había vivido lo suficiente, así que decidió acabar con su vida para entregársela a estos seres, lo extraño de eso es que cuando encuentran el cuerpo de su abuela no tenía una sola marca de maltrato.

Josué obtuvo lo que quiso, mucho dinero, pero había condiciones para aquello: no podía dar limosna, no podía ayudar a nadie, no se lo podía dar a su familia, y lo que ganara en un día se lo tenía que gastar antes de la media noche, pero mientras contaba todo eso, se escuchaban extraños ruidos, como si Josué estuviera acompañado, y él se escucha preocupado, asustado, desesperado por salir de ese lugar en donde se metió.

¿Qué significa Lucifuge Rofocale?

El demonio que habría invocado Josué Velázquez, de nombre Lucifige Rofocale, conocido también como Lucífugo Rofocale, resulta ser una deidad del infierno, encargado del gobierno de este lugar, un ministro del mismísimo lugar en llamas.

El nombre de esta deidad demoníaca podría traducirse de muchas maneras, pero las más espeluznantes y desconcertantes son: Aquel que huye de la luz, aquel que adora la ausencia de luz, el que adora la oscuridad. Y usualmente está relacionado a la pena durante la enfermedad, a las deformidades, la creación de terremotos, el manejo de las riquezas y fortunas del mundo, y sobre todo la destrucción de deidades angelicales.

La reunión de Juan Ramón Sáenz y Josué Velázquez en Extranormal.

Muchos años pasaron después de la llamada que cambiaría para siempre la vida de Juan Ramón Sáenz y de todos aquellos que estuvieron involucrados en La Mano Peluda. El caso de Josué Velázquez parecía haberse perdido entre el olvido de la gente, pero fue hasta el 2011 que Extranormal fue capaz de ponerse en contacto con el protagonista de tan inquietante llamada.

Casi una década después de que Josué decidió ponerse en contacto con Juan Ramón Sáenz, el joven accedió a reunirse con el equipo de Extranormal, pero con una importante condición: tenía que ir con ellos el investigador paranormal Juan Ramón Sáenz. Pero eso no fue todo, tenían que verse en medio del agua, por la noche, específicamente en el Lago de Texcoco.

De espaldas a la cámara, Josué relataba sus motivaciones para haberse relacionado tan directamente con los demonios, y mientras los investigadores de Extranormal lo entrevistaban, él hablaba tranquilamente de todos los rituales que había llevado a cabo. Josué llevaba varios objetos con él cuando estaban en medio del lago, entre ellos un hueso que estaba atado a algo que parecía ser cabello, y que explica que sirve para poder dar esa entrevista con tranquilidad.

Pero Josué se quería liberar del pacto que tenía con el diablo, estaba seguro que faltaba poco tiempo para poder romper el vínculo que tenía con todas esas entidades. Sin embargo, hubo algo que cambiaría para siempre tanto al equipo de Extranormal como a Juan Ramón Sáenz.

El programa se planeaba que fuera transmitido el 29 de mayo del 2011, pero horas antes de que esto sucediera Extranormal se enteró de que Juan Ramón Sáenz había fallecido.

¿Cómo murió Juan Ramón Sáenz?

Las preguntas sobre su muerte han sido muchas desde que ese 29 de mayo del 2011 el mundo vio partir a un grande del mundo paranormal, Juan Ramón Sáenz, y las respuestas a esas cuestiones no han llegado, sin embargo, las teorías y sospechas sobre lo que le pudo haber sucedido siguen hasta ahora bastante vivas.

Después de que Extranormaly Juan Ramón Sáenz se reunieron en el Lago de Texcoco, cosas extrañas comenzaron a suceder: el camarógrafo que grabó esa entrevista con Josué Velázquez tuvo que ser operado de emergencia, el reportero que realizó la entrevista sufrió un terrible accidente, y claro la muerte de Juan Ramón.

Y al analizar el programa de este personaje con Juan Ramón Sáenz las personas comenzaron a notar cosas bastante extrañas, incluso los mismos involucrados en la realización de esta investigación dieron a conocer que pudieron notar actitudes incluso sospechosas por parte de Josué.

El equipo llegó a explicar que Josué les esquivaba la mirada, que trataba de evitarlos a toda costa, cosa contraria con Juan Ramón, a quien saludó con gusto con un apretón de manos con su derecha, y a los demás investigadores los saludó con su mano izquierda, algo que, dicen, pudo haber funcionado como una señal de entrega.

Ya iniciada la investigación se puede notar cómo Juan Ramón Sáenz comenzó a estar un poco ansioso, se llevaba las manos a la boca de su estómago, como si le estuviera doliendo o como si estuviera haciendo algún tipo de protección contra las deidades del infierno que Josué traía con él.

Coincidentemente, la causa de muerte de Juan Ramón al parecer fue por un paro respiratorio causado por una misteriosa bacteria gastrointestinal, enfermedad que muchos aseguran que nació a partir de una maldición provocada por Josué.

Se cree que, Josué en su ansiedad por deshacerse de aquello que cargaba con él, hizo un pacto con el diablo para poder por fin librarse de él, pacto en donde debía entregar la vida de Juan Ramón Sáenz.