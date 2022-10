¿La Llorona volvió para tener más víctimas? Descúbrelo en Extranormal.

Hace casi una década un suceso paralizó a los habitantes de Guanajuato: una mujer tomó a sus hijos para llevarlos hasta una pequeña presa, en donde decidió ahogarlos y posteriormente incinerarlos, en un suceso sin precedentes en la localidad. Fue detenida y acusada por el homicidio de sus dos pequeños y el infierno que vive ahora va mucho más allá de permanecer encerrada.

“Alguien tiene que morir, alguien tiene que morir” aseguraba que una voz le susurraba aquella orden al oído, voz a la que Luisa no pudo decir que no, convirtiéndose en parte de ese grupo de otras madres, las que no aman, las que no protegen, las que se dejan llevar por su lado oscuro y satánico.

Los expertos de Extranormal viajan hasta el lugar de este terrible asesinato para investigar su conexión con la leyenda de La Llorona, y logrando captar escalofriantes evidencias. Serán acompañados por Alejandro, el hermano de Soledad, quien intenta contactarse con sus sobrinos fallecidos para liberarlos de aquello que los ata a este mundo, y el spirit box captará impresionantes respuestas.

Y es que este lugar no es solamente un espacio donde este oscuro asesinato ocurrió, pues Extranormal se adentra en el templo de La Llorona, un monumento como ningún otro en toda América Latina.

Pero esta investigación no se acabará en Guanajuato, pues los señalamientos a La Llorona los llevarán hasta San Luis Potosí, a visitar Cañada de Lobos, un lugar en el que anteriormente fueron registrados fuertes lamentos de una mujer y de niños que parecen estar atrapados ahí.

¿Será que La Llorona dejó una maldición a través de la cual logra cobrarse más víctimas? ¿O fue Soledad recipiente de una extraña posesión que la orilló a cometer estos terribles actos? Prepárate para una investigación sin precedentes con el programa especial de Extranormal: La Otra Madre, El Legado de La Llorona, este domingo 30 de octubre por el canal a más + 7.2.