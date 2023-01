La Mujer de Judas | Capítulo 15 | Envidias, odios y ambiciones.

Ya no hay más dudas, el testamento de Juan Vicente del Toro es totalmente verídico, las dudas sobre esa herencia se disiparon, una buena noticia para Altagracia, sin embargo, Natalia está entre la espada y la pared, por un lado está feliz de que su abuelo no haya sido sincero, pero por el otro lado, Salomón no está dispuesto a que se dude del nombre de su padre. Y Emma sigue con su plan de destrozar a aquella que le quitó el amor de Salvatierra, sobre todo ahora que las Del Toro son accionistas directas de la empresa.