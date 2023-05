La Mujer de Judas: Maratón de Capítulos 101 al 105.

La historia de la Mujer de Judas nos tiene intrigados a todos, y más de uno ha empezado a sacar conclusiones de quién puede ser el o la asesina que se esconda detrás del velo, y para aquellos que no sabían, esta intrigante historia está a punto de acabar, así que no existe mejor momento para rememorar los últimos capítulos que nos ha dejado esta increíble telenovela mexicana.

El regreso de Simón tiene a todos al borde del asiento, entre que Bruno se muere de celos pero tampoco quiere que se investigue sobre su desaparición, Altagracia confundida por la presencia de quien fue su amor verdadero y con quien casi contrae matrimonio, y Natalia al enterarse de toda la verdad sobre su nacimiento y las sospechas de Santia sobre Bruno, la vida de los habitantes de Xico se puso de pies para arriba.

El problema es que los dramas van todavía más allá, pues los malos de la historia, Alirio y Emma, no van a descansar hasta obtener lo que quieren de las Del Toro, pues ahora las víctimas de sus planes son Ismael y Zulamita, que han estado muy metidos en la situación del fraude con Scott, por lo que reciben una terrible amenaza que los obligará a callar todo lo que saben. Revive este impactante capítulo aquí.

La Mujer de Judas | Capítulo 101 | Ismael y Zulamita en peligro.

Bruno anda muy nervioso, ha levantado la sospecha de varias personas en la hacienda de las Del Toro, pero esa no es una de sus más grandes preocupaciones pues el dragón se pone en contacto con el y le exige que, si quiere que se mantenga callado, tiene que darle más dinero del que habían acordado en un inicio, pero el orgullo de Bruno no lo hará ceder tan fácilmente. Y Simón decide acercarse a Natalia y a Salomón para contarles sus nuevas sospechas: cree que quien estuvo detrás de su desaparición, la mente maestra de ese plan, fue el mismísimo Juan Vicente Del Toro.

La Mujer de Judas | Capítulo 102 | Bruno contra el dragón.

Mientras tanto, Berenice está cansada de ver a Simón por todos lados, cree que él no merece estar con su hija Altagracia bajo ningún motivo, al contrario, le parece que Bruno es un pretendiente que está a la altura del apellido Del Toro, es un hombre con presencia, exitoso y sobre todo con dinero, así que decide acercarse a él para proponerle un tipo de alianza, le dice que no debe preocuparse por nada pues ella se hará cargo de que Altagracia abra los ojos y se de cuenta que con quien debe casarse es con Bruno y ambos se proponen sacar a Simón de la vida de Natalia y de Altagracia.

La Mujer de Judas | Capítulo 103 | La alianza de Bruno y Berenice.

Juaca y Simón están reunidos y platican largo y tendido acerca de sus sospechas sobre la inocencia de Altagracia, y entre tantas conjeturas los dos llegan a una peligrosa y triste conclusión: que Juan Vicente Del Toro asesinó al padre Sebastián, y que gracias a él y a Berenice, Altagracia decidió declararse culpable, para proteger el nombre de un hombre que jamás la protegió a ella. Leoncio y Galilea se sumergen en los túneles, con la esperanza de buscar el tesoro que creen que están más cerca de encontrar, pero los está siguiendo alguien que ellos ni siquiera sospechan: Casimiro.

La Mujer de Judas | Capítulo 104 | El pasado de Altagracia.

Pero no todos la están pasando tan mal, pues Galilea y Leoncio creen haber encontrado las pistas suficientes para llegar al gran tesoro de Juan Vicente Del Toro, pues después de adentrarse en los túneles de la hacienda por fin encuentran dinero, sin embargo, es poco en comparación con lo que ellos esperaban y Leoncio encuentra algo más grande: otro mapa que parece explicar con exactitud en dónde encontrar más monedas. Mientras tanto, Altagracia decide no abrir la boca, no está dispuesta a hablar sobre lo que realmente sucedió con el padre Sebastián, y eso le cuesta la confianza de Natalia.

La Mujer de Judas | Capítulo 105 | El tesoro de Juan Vicente.

