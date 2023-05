La Mujer de Judas | Capítulo 103 | La alianza de Bruno y Berenice.

Leoncio encuentra una carta en los túneles de la hacienda, al parecer, está dedicada a todas las antiguas amigas: Altagracia, Juaca, Galilea, Cuca, Ricarda y Narda, él piensa en abrirla para leerla y enterarse de lo que Juan Vicente Del Toro tenía que decir, pero el sentido de responsabilidad y lealtad le gana, así que decide esperar a estar con Galilea para descubrir qué es eso. Natalia por fin llega a la hacienda, pero se encuentra con que Berenice y Bruno están dispuestos a hacer hasta lo imposible para que Simón no se sienta bienvenido ahí, a lo que Natalia los confronta para decirles que no está de acuerdo con esa decisión y si su padre no es bienvenido en la hacienda, tampoco ella lo es. Juaca se reúne con Santia y Simón para platicar, y es ahí donde estos últimos dos le cuentan a Juaca las sospechas que tienen sobre el pasado de Bruno, a lo que ella se dispone a reunirse con sus amigos camioneros para preguntarles si conocen a qué se dedicaba Bruno antes de estar junto a Altagracia.