La Mujer de Judas | Capítulo 105 | El tesoro de Juan Vicente.

Alirio y Emma son detenidos por un guardia de seguridad de la empresa, les explica que nadie puede estar en las bodegas sin autorización, sin embargo, ellos rápidamente logran idear una coartada que los deja libres. Natalia está decepcionada por las mentiras que Altagracia le está dando, no puede creer que aunque sea su hija no sea capaz de hablarle con la verdad y prefiera mantener un gran secreto, así que le propone a Juaca que se vayan de la hacienda, pues no tolera estar bajo el mismo techo que Altagracia, aquella que renunció a su hija y que ahora al recuperarla decide seguirle mintiendo. Cordelia está decidida a dejar a Pancho de una vez por todas, pues el amor que le tiene a René es grande y ha ido creciendo desde la primera vez que lo conoció. Mientras tanto, Leoncio y Galilea encuentran otro mapa que dejó escondido Juan Vicente, pero no saben que todo el tiempo los estuvo siguiendo Casimiro, quien rápidamente agarra todas las monedas de plata que estaban en el lugar donde encontraron el segundo mapa.