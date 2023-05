La Mujer de Judas | Capítulo 106 | El silencio de Altagracia.

Natalia está decidida, si no consigue que Altagracia hable sobre lo que realmente pasó con el padre Sebastián, se irá a vivir con Santia y Juaca, no tolera estar un momento más bajo su techo lleno de mentiras, secretos y ganas de mantenerla en las sombras, pero Altagracia le ruega a Juaca que no se vayan, a lo que ella responde que no puede quedarse sin apoyar a su hija, y la Del Toro decide mantener su silencio, no va a soltar ni una sola palabra aunque eso signifique perder a Natalia para siempre. Leoncio habla con Ricarda y con Cordelia, les explica lo que está pasando con el tesoro de Juan Vicente, pero ellas lo tachan de frívolo, por lo que tiene que hacer una gran decisión: o su familia o el dinero, así que regresa con Galilea para contarle lo ocurrido y entre una leve discusión ambos deciden adentrarse de nuevo en los túneles para ir a recoger el poco dinero que encontraron, pero se dan cuenta que alguien les dio gane pues ya no encuentran ni una sola moneda del tesoro.