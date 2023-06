La Mujer de Judas | Capítulo 116 | La boda de Galilea y Ernesto.

Berenice por fin le regresa las acciones de la cervecera a su nieta, sin embargo, Natalia quiere darle una sorpresa a Galilea por su boda: quiere darle un porcentaje de la empresa Del Toro, para que por fin termine por sentirse parte de la familia, pero Berenice no está para nada de acuerdo que una hija ilegítima de Juan Vicente tenga algo que ver con el negocio familiar y si bien ni Natalia ni Altagracia le hacen caso, la viuda Del Toro decide dejarles en claro que ella no apoyará esa decisión y no planea presentarse en la boda. Y el día de la celebración por fin llega: Galilea y Ernesto están reunidos en la cervecera para poder contraer matrimonio, acompañados de los más cercanos: Juaca, Natalia, Salomón, Simón, Altagracia, Zulamita y Cordelia, pero a todos les comienza a hacer ruido la falta de Ismael, quien está deambulando por la cervecera con la sospecha de que Alirio y Emma quieren atentar contra la vida de esa familia, y en eso se encuentra de frente con su hermano, quien lo agrede y deja inconsciente para seguir llenando la empresa de gasolina. Y no sólo la familia Del Toro corre peligro, pues Cuca se queda sola en su casa y cuando se va la luz sabe lo que está a punto de suceder: la mujer de judas va a ir por ella.