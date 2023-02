La Mujer de Judas | Capítulo 37 | ¿La tortura se acabó?

Altagracia no será procesada por haber asesinado a Marcos Rojas, algo que les da un respiro a las Del Toro después de haber pasado por muchos momentos de tensión, ante esto ella y Bruno deciden salir de Xico para ir a visitar a su hijo y ex esposa, una salida que podría ser casi perfecta de no ser por los celos de la ex de Bruno. Por otro lado, Natalia está casi segura que podría reconciliarse con Salomón, y todo el pueblo cree que van encaminados a que eso suceda, pero Emma no quitará el dedo del renglón y hará todo lo posible para hacerle creer a la heredera Del Toro que ella y Salvatierra aún tienen cosas íntimas por solucionar.