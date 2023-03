La Mujer de Judas | Capítulo 43 | Narda contra Galilea.

Narda no puede más con tantas malas noticias, después de enterarse que ella nunca podrá tener bebés, Ernesto por fin se decide a terminar la relación que tenía con ella, a lo que Narda responderá de dos formas: irá a amenazar a Galilea hasta la hacienda y amenazar su vida junto con la del bebé, y después se lastimará a sí misma en un intento de suicidio, todo para intentar que Ernesto le tenga compasión y regrese con ella. Y Alirio junto con Emma comenzarán a desesperarse, pues su plan de que Altagracia odie para siempre a Salomón no está saliendo como ellos pensaban, no están pudiendo manchar su nombre y al contrario, la cabecilla de la cervecera está actuando de forma muy serena. Pero hay algo que debería de preocupar a todos: la mujer de judas está de regreso y todo apunta a que su siguiente víctima será Narda.