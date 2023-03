La Mujer de Judas | Capítulo 45 | Galilea en peligro.

Narda no puede más con la ira y el despecho que la está consumiendo por dentro, decide ponerle un plan sobre la mesa a Emma: ella le ayuda a llegar hasta Galilea, y Narda hará todo lo posible para derrotar a las demás Del Toro. Por lo que se ponen en marcha y ponen una trampa a Ernesto para que se vaya de la hacienda, algo que rápidamente aprovechará Narda para poder ir a encontrarse con Galilea, pero no todo será sencillo, pues primero Berenice sospechará de lo que está sucediendo y cuando Leoncio escuche ruidos sospechosos se encontrará con un par de ojos desorbitados que no dudarán en acabar con él con tal de conseguir la vida de su presa, y será ahí cuando Galilea se enfrentará a Narda, y una de las dos terminará involucrada en un terrible y tal vez mortal accidente.