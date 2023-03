La Mujer de Judas | Capítulo 58 | Scott se da a la fuga.

Altagracia confía plenamente en Alirio, pues él ha hecho un excelente trabajo para que la heredera Del Toro crea más en él que en Salvatierra, por lo que no cree que sea bueno que se le avise que el señor Scott está a punto de ser capturado, pero la buena fe de Ernesto hará que corra a contarle la buena noticia a su mejor amigo. Salomón y Natalia confían en que la captura de Scott será lo mejor para la empresa y para su futuro matrimonio, pero Emma es mucho más inteligente de lo que creen, y mueve sus influencias para que Scott sea avisado de su posible encarcelamiento, y Altagracia va a dudar de la credibilidad de Salomón, incluso cuando su sobrina está segura de que él no es quien está involucrado en el delito del que se le acusa. Y Juaca, ya harta de las artimañas de Emma, visita a Alirio para comentarle sus sospechas, un movimiento que podría no ser nada favorable para su hija.