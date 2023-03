La Mujer de Judas | Capítulo 61 | Natalia abandona la empresa.

Emma y Alirio están más que satisfechos con la confesión forzada que lograron sacarle al señor Scott, por lo que rápidamente se ponen a trabajar y mandan un correo con el video, el cual llega a las manos de Altagracia, quien no necesitaba ninguna otra evidencia para por fin llevar a cabo sin culpa las acusaciones que ya había lanzado contra Salomón, por lo que lo cita junto con Natalia, para enseñarle a su sobrina todo lo que necesita saber sobre su ahora esposo, pero ella no actúa como Altagracia cree que lo hará, pues decide dejarle la empresa a ella y a su abuela toda la cervecera, para poder enfocarse en defender a Salomón. Por otro lado, Emma no toma bien el compromiso entre su exnovio y su peor enemiga, algo que comparte Alirio, y los dos se proponen en castigarlos lo suficiente para que aprendan una buena lección.