La Mujer de Judas | Capítulo 71 | Las verdades del pasado.

Alirio acude a la hacienda con la intención de visitar a Natalia, reclamarle su amor y pedirle que por favor le de por lo menos una sola oportunidad, tal vez de no ser su pareja pero sí de ser su amigo, sin embargo, Natalia está con Salomón y el estado de ebriedad en el que llega Alirio no les agrada nada, por lo que entre una pequeña discusión Natalia decide correrlo de su hogar. Después, Natalia comienza a averiguar más sobre el pasado de Simón y al salir de su investigación, se topa de frente con él, algo que claramente ella no sabe pero su presentimiento le dice que hay algo con ese señor que la hace preguntarse muchas cosas. Por desgracia, Simón no se encontrará con buenas noticias, se entera de la muerte de su madre y del asesinato de su hermano a manos de la mujer de su vida.