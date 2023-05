La Mujer de Judas | Capítulo 79 | El encuentro de Simón y Altagracia.

Emma no puede dejar de pensar en que tiene que sobornar a Úrsula para que ella mantenga silencio sobre las cosas que sabe, sin embargo, no está dispuesta a darle tanto dinero, por lo que le propone a Alirio que él también de algo de su capital, pero ambos llegan a una conclusión aún mejor: si matan a la bruja, ya nadie podrá salvar a Natalia, pero lo que no saben es que Úrsula es más inteligente de lo que creen, pues rápidamente encuentra a alguien a quien contarle todo lo que sucedió esa tarde en la iglesia y le advierte que si alguien llega a atentar contra su vida, deberá sacar todo lo que le informó. Mientras tanto Natalia sufre los maltratos de Cuca, quien está dispuesta a hacerle sufrir lo suficiente como para que Altagracia sienta en carne propia todo lo que está pasando su sobrina. Y Juaca se encuentra con ese fantasma que había estado viendo Altagracia por las calles de Xico: Simón, quien le exige saber si Natalia es su hija, algo que Juaca niega pero todo cambia cuando aparece Altagracia y los encuentra hablando, pero Bruno estará cerca, ¿será que los descubre?