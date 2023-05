La Mujer de Judas | Capítulo 82 | Todo mundo tiene secretos.

Altagracia le pide a Alirio que le entregue la renuncia, él le dice que es algo injusto pero la Del Toro está segura y firma en su decisión, así que después procede a buscar a Emma por toda la empresa hasta que la encuentra llegando tarde, Balmori se justifica y dice que la pérdida de su madre la tiene muy mal, pero Altagracia le dice que eso no es justificación, y la consideración se le acaba y a ella le dice que su tiempo en la empresa se acabó, que ella, a diferencia de Alirio, está despedida. Y resulta que Berenice, así como Úrsula, estuvo escondida en el confesionario el día que Altagracia fue acusada de matar al sacerdote Sebastián. Cuca le revela a Natalia que Altagracia llegó embarazada a la cárcel, pero aún no llega a la conclusión de que en realidad tiene a su hija ahí con ella compartiendo celda. El dragón está vigilando con atención a Simón, todo por órdenes de Bruno, y este último decide ir con Romero para denunciar la aparición de este sospechoso desconocido. La forense vuelve a estudiar la escena del crimen y logra encontrar algo que no había visto la primera vez: un botón, algo que podría ser clave para la liberación de Natalia.