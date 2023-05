La Mujer de Judas | Capítulo 84 | Natalia se entera de la verdad.

Bruno se enfrenta a Simón, le reclama que le haya mentido y le pide explicaciones para saber qué es lo que pretende al estarse acercando tanto a Altagracia, pero Simón se niega a darle explicación alguna, y declara que él no se irá de Xico hasta obtener todas las respuestas sobre su secuestro. Mientras tanto, Natalia es acorralada por dos presas y Cuca, quien se convierte en testigo de todo lo que las demás saben: que Altagracia sí llegó embarazada a la prisión, que dio luz ahí adentro y le entregó la bebé a su mejor amiga de toda la vida, Joaquina Leal, así que Natalia por fin sabe que ella vivió una mentira toda su vida; Altagracia y Juaca van a visitarla pero se enfrentan a una mujer que ellas no habían conocido hasta ahora, una Natalia llena de rencor, quien decide enfrentarse a su verdadera madre y a aquella que decidió fingir que lo era, y les pide que nunca más la vuelvan a buscar, pues eso es lo que se ganaron al no poder confiar nunca en ella.