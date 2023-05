La Mujer de Judas | Capítulo 86 | La verdad duele.

Juaca y Altagracia deciden llamar a Salomón para tener una seria plática con él, le confiesan todo lo que sucedió con Natalia en la cárcel, que ella se enteró que en realidad es hija de quien creyó era su tía y que su reacción no fue para nada buena, al contrario, les pidió a las dos que no volvieran a buscarla nunca más, y tanto Juaca como Altagracia saben que la única persona que podría persuadirla de esa tajante decisión es Salvatierra, a quien le piden de favor que hable con ella para que la haga entrar en razón pues ninguna de las dos puede con la pena que ese secreto les trajo. Mientras tanto, Simón es atacado en la casa de su hermano, pues ahí se encuentra el dragón para por fin darle el golpe final, lo que él no se esperaba era que Simón iba a llegar acompañado, y en una fuerte pelea Leoncio saldrá lastimado, al punto de que tendrán que correr a la hacienda para buscar la ayuda de Altagracia.