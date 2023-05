La Mujer de Judas | Capítulo 93 | Alirio y Emma en peligro.

Natalia le pide a Simón que tanto él como Altagracia tienen que darse una oportunidad para ser una familia, y esto a Juaca no le agrada mucho pues teme que Natalia no quiera volver a saber nada de ella, aún y cuando fue quien la crió desde pequeña. Mientras tanto, Salomón habla con Chencha, le exige saber dónde está escondida Úrsula y trata de explicarle que Natalia corre un gran peligro si no declaran que ella no mató a Maricruz, y entre reproches ella por fin acepta llevarlo hasta el escondite de la bruja, pero Salomón va más que bien preparado y mientras interroga Úrsula, saca a escondidas una grabadora con la que registra toda la información que le están dando y es ahí cuando le dice que su única opción es ir con el comandante Romero para que rinda su declaración. Alirio y Emma están ansiosos por reunirse con Berenice para que por fin les conceda el honor de ser los dueños de la cervecera, por lo que se adentran en los túneles pero ahí se encuentran con varias sorpresas: encuentran el cuerpo en descomposición de Gian y más pronto que tarde se verán frente a frente con la mismísima mujer de judas.