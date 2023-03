La Mujer de Judas | Capítulo 55 | Te tengo que dejar ir.

Alirio le comenta a Natalia que él traicionó a Ismael, cuando dijo que los guantes que encontró son de su mamá, pero que lo hizo solo porque quería el consejo de alguien, Natalia le comenta que por qué lo hizo, si solo la puso en riego, pero se da cuenta de que ahora está en un gran conflicto, Alirio no sabe si ayudar a su mamá o no, así que Natalia le comenta que él le prometió a Ismael que no le diría a nadie, después le dice que debió de confiar en ella y contarle todo lo que estaba pasando. Pero entra Salomón a la oficina, se molesta con Alirio porque está abrazando a Natalia, así que le dice que él siempre se aprovecha de la situación, pero ella le pide que no sea insensible con Alirio porque se acaban de llevar presa a su mamá. Mientras que Cuca le pide a Casimiro que no la deje sola, que la tiene que ayudar a salir de la situación, pero llega el comandante para decirle que se la van a llevar arrestada, pero ella se niega, así que le menciona que lo más seguro es que alguien robo los guantes para inculparla. Por otro lado, Ricarda está triste porque tiene que dejar ir a Casimiro, pero solo porque se lo prometió a su hija.