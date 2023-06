La Mujer de Judas | Capítulo 118 | Ella es la mujer de judas.

El comandante Romero recibe una llamada cuando está en el hospital: encontraron a Ricarda, sin embargo, la noticia es por demás desalentadora, pues ella no pudo salir con vida del incendio de la cervecera, y cuando Romero le da la noticia a Leoncio él no cree tener la fortaleza suficiente como para comunicárselo a Cordelia. Mientras Natalia y Simón se lamentan por la desaparición de Altagracia, Juaca y Galilea intentan mantenerse optimistas y creer que la Del Toro está sana y salva, optimismo que se confirma cuando Altagracia llega a la hacienda por su cuenta. Pero las desgracias no se terminan, pues una de las mujeres de judas continúa con su tortura sobre Alirio y Emma, pero a estos dos se le suma Cuca, a quien la asesina la obliga a ver cómo lastima a su hijo favorito, y mientras Cuca no deja de gritarle que se revele, creyendo que es Altagracia, pero la sorpresa se apodera de los tres torturados cuando ven el rostro de alguien más detrás de ese temido velo de novia, pero hay otra mujer de judas que se hace presente y la duda permanece pues la segunda decide no revelar su identidad.

No te pierdas los últimos episodios de La Mujer de Judas por la señal de a más 7.2.