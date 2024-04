La Vida en el Espejo | Capítulo 25 | Isabel tiene un amante

Santiago visita en su casa a Gabriela, le pide disculpas por no haber podido llegar la otra noche y ella está muy feliz de tenerlo cerca de ella. Isabel no puede frenar el deseo enorme que le tiene a Eduardo, así que termina en su cama una vez más; como había quedado de ir a hablar con sus hijos, les marca por teléfono sin imaginarse lo que pasaría: no cuelga el teléfono y la escuchan en la intimidad con Eduardo. La cita en casa de Gabriela termina mal y él se va de su casa. Eugenio no se calla las cosas y decide enfrentar a su madre y cuestionarla si es que tiene un amante, a ella no le queda de otra más que aceptar que existe otro hombre en su vida.