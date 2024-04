La Vida en el Espejo | Capítulo 22 | Un amor está creciendo

La actitud arrogante de Eugenio sigue siendo la misma con Mauricio e Isabel, quien ya no sabe qué hacer con su hijo. Isabel le marca a Eduardo para preguntarle sobre la periodista que estuvo en el evento que tuvieron hace tiempo, pues la vio junto a Santiago. Las visitas de Santiago a la casa de Gabriela siguen siendo cada vez más constantes, está formando un vínculo del que ya no hay vuelta atrás. Mauricio se sigue negando a tener relaciones con Irene, por más que ella le insiste, él no quiere porque sus gustos son completamente otros.