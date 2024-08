La Vida en el Espejo | Capítulo 95 | La esperada boda llegó

Con todos los detalles y los invitados listos, el momento de la boda ha llegado y los dos jóvenes, Eugenio y Paula están listos para unir sus vidas en matrimonio; Gabriela no asiste a la ceremonia debido a que su presencia podría causar una pelea entre Isabel y ella. Ernesto decide no acompañar a su hija en su gran día porque no concibe la idea que contraiga matrimonio tan joven.