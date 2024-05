La Vida en el Espejo | Capítulo 28 | Eugenio nos escuchó

Gabriela no puede dejar de pensar en Santiago, por más que le dicen que hay una enorme diferencia de edad entre ellos, no logra entenderlo y está enamorada perdidamente de él. Julio aconseja a Santiago que deje a Gabriela, aunque sabe que no le hará el mínimo caso. Eugenio sigue sentido con su madre, le afectó demasiado el enterarse que ya hay otro hombre en su vida. Gabriela visita a Santiago en su casa, pero él la corre. Isabel le revela a Eduardo que su hijo Eugenio los escuchó la noche que estaban haciendo el amor y habló por teléfono.