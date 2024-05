La Vida en el Espejo | Capítulo 29 | ¿Hice lo correcto?

Santiago habla con sus hijos, quienes ya están más resignados respecto al hecho que su madre tiene a un nuevo hombre en su vida. Eduardo se siente feliz de que ya no tendrá que esconder su relación con Isabel, pero ella no está del todo contenta, hay algo que no termina de convencerle. Santiago visita inesperadamente a Gabriela en su casa y sucede algo que nunca imaginaron: ella lo besa pero él no le corresponde el beso. Los días para Isabel siguen siendo bastante difíciles, en ningún lado puede estar en paz consigo misma.