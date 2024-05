La Vida en el Espejo | Capítulo 31 | Dejaste a tus hijos

Ernesto visita a Santiago junto con Paola, ambos se sienten raros de que no esté Isabel en la casa. Eugenio está contento porque ve a Paulina, una amiga de hace años, pero pronto todo se pone mal porque él la ahuyenta, pues se la pasa quejándose de todo lo que pasa en su vida. Mauricio sigue sintiendo cosas por su amigo, aunque no lo quiere aceptar. Gabriela se siente muy mal, ya no sabe qué hacer con lo que está sintiendo por Santiago. Enrique intenta hacer cambiar de opinión a Santiago para volver con Isabel, pero Santiago ya tomó la decisión desde hace tiempo. Santiago habla con Isabel por teléfono; él le reclama por haber dejado a sus hijos. Después de esa llamada, Gabriela le marca a Santiago para cambiarle el ánimo.