Las Bravo | Capítulo 05 | Una licencia falsa.

En el capítulo 05 de Las Bravo: Le van a entregar a Leonardo unos documentos falsos para poder ocultar su identidad, pero Carmen se da cuenta, así que le pregunta que es lo que estaba haciendo afuera y le pide que la acompañe a la oficina por unas cajas, al estar ahí ella le pide que le diga en que está metido, además le roba un beso, Leonardo se quita y le pide que no lo vuelva a hacer. Llega un oficial al club porque llevan una orden de aprehensión en contra de Valentina, así que le dicen que van a tener que cerrar el local, de inmediato ella les enseña la licencia, pero al revisarla el oficial les comenta que es falsa porque no tiene el sello original que pone la delegación, así que se llevan detenida a Valentina. Después llega Enrique a la delegación porque Roberta le aviso todo lo que pasó, así que habla con los oficiales para que salga libre, ahí él le confiesa que no se le hace justo que esté trabajando en un lugar así porque ella es una mujer muy especial, que debe de dedicarse a otra cosa.