Inicio: Las Bravo | Capítulo 1 | Una sorpresa para José.

En el capítulo 1 de Las Bravo: José asiste a una fiesta que le organizaron sus amigos, pero al entrar al lugar se encuentra con Justino, el cual le quiere hacer daño, pero llega Leonardo para defenderlo, después le dice a Leonardo que no se preocupe, que mejor pasen a la fiesta, además le menciona que es el único amigo sincero que tiene, que siempre lo salva. Después se reúne con su esposa Valentina y su familia porque le organizaron una fiesta de cumpleaños, están pasando un momento agradable, pero José recibe una llamada de Miguelina, donde le dice que debe de salir de su casa inmediatamente porque ya van por él. Al colgar se pone muy nervioso, le miente a su familia, le dice que tiene que ir por el padre porque se lo olvido como llegar a su casa, Valentina le pide ir con él, pero se niega. Al ver que no llega, comienzan a hablarle por teléfono, pero no tienen respuesta, de repente se dan cuenta de que algo está muy raro porque el padre llega a su casa, entonces se dan cuenta de que les mintió.

Al ir manejando, José le avisa a Leonardo, le pide que vaya de inmediato a buscarlo, pero también le hace prometer que si algo malo le llega a pasar tiene que cuidar a Valentina y a su familia, que no deje que nada malo les pase.