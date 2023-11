Los Rey | Capítulo 104 | El verdadero culpable del fraude

Amado le dice a Fina que después de la boda se irán a vivir lejos de la familia Rey, ya que no quiere que su hijo se vea involucrado con los problemas de su familia. Pedro le pide a Lorenza que se cuide, pues piensa que Vado podría matarla por venganza hacia Matías. Everardo le exige a Matías no bajar la guardia para que no lo arresten y pronto pueda volver a su vida habitual. Vado quiere hundir a Pedro Luis en su carrera política, pero él no sabe que tiene a su verdadera enemiga en su casa.

