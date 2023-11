Los Rey | Capítulo 109 | Las pruebas para la libertad

Matías no quiere dejar solo a su papá, pero las autoridades lo separan de él ya que están a punto de trasladar a Everardo a un penal de máxima seguridad, mientras Julia y Guillermo tratan de reunir todas las pruebas posibles para que el caso de lavado de dinero se esclarezca y demostrar que el verdadero culpable es Vado. Everardo le pide a Many que siga con su vida y lo dé por muerto, pero ella se aferra a ayudarlo y no piensa descansar hasta verlo en libertad.

