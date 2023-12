Los Rey | Capítulo 116 | Un nuevo comienzo

Lorenza encuentra a Matías y a Rosario en una situación comprometedora, pero Matías se pone a la defensiva y le reclama, ya que piensa que Lorenza sabía que el hijo que Aurora esperaba no era de él. Elías le confiesa a Many que está enamorado de ella y le da la renuncia de su trabajo, pues se considera un profesional y no quiere interferir entre ella y Everardo ahora que está en libertad. Aurora pierde la cordura mientras sigue en el hospital, está tan lastimada que empieza a tener alucinaciones y comportamientos de locura.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!