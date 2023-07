Los Rey | Capítulo 15 | ¿En quién creer? ¿En qué creer?

Vado visitó a Julia y aunque ella no quería verlo, se quedaron juntos, pero llegó Pedro Luis y estuvieron a punto de pelear, pero Julia detuvo a Vado. Lorenza se sorprendió por ver a su cuñado en el hospital para visitarla, pero sabe que sus intenciones no son buenas. Matías no piensa quedarse con los brazos cruzados y quiere terminar el atentado a su esposa.

