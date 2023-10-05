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Los Rey | Capítulo 74 | El apellido que me pertenece

Ismael no puede pagar sus deudas y está por perder a Paola, pero “el Diablo” le dio el valor para buscar de nuevo a Everardo y exigirle lo que le pertenece.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Ismael no quiere perder a Paola y lo único que quiere de Everardo es que lo reconozca para tener los mismos beneficios que tienen los Rey. “Perico” ya se dio cuenta de las intenciones que tiene Elías con Many, aunque él lo negó. Amado y Guillermo están buscando a Fina y fueron por ella, así que pronto podría salir a la luz la verdad sobre su hijo.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!

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