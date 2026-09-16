Carmen de León abre el corazón y revela cómo se inspira para componer nuevos temas

La cantante y compositora venezolana, Carmen de León, nos acompañó en Tocho Morocho para platicarnos sobre cómo convierte la música en una plataforma para recordarle al mundo la grandeza de un país. Además de compartir que canta desde que tiene memoria, Carmen de León contó cómo inició en el mundo de la música y de dónde se inspira para escribir. ¡Aquí todos los detalles!