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Alejandra Carvajal reporta: Paseo de la Reforma y la historia de amor detrás de su origen

Una historia de Maximiliano y Carlota estaría detrás de uno de los paseos más famosos de México.

Alejandra Carvajal habló sobre el origen del Paseo de la Reforma y una historia relacionada con Maximiliano de Habsburgo y Carlota. De acuerdo con el relato presentado, en 1864 Carlota habría pedido a Maximiliano construir un camino que le permitiera llegar directamente a su casa y desde un balcón verlo llegar. Aquel proyecto es relacionado actualmente con el emblemático Paseo de la Reforma.

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