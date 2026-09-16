Alejandra Carvajal reporta: Paseo de la Reforma y la historia de amor detrás de su origen

Alejandra Carvajal habló sobre el origen del Paseo de la Reforma y una historia relacionada con Maximiliano de Habsburgo y Carlota. De acuerdo con el relato presentado, en 1864 Carlota habría pedido a Maximiliano construir un camino que le permitiera llegar directamente a su casa y desde un balcón verlo llegar. Aquel proyecto es relacionado actualmente con el emblemático Paseo de la Reforma.

