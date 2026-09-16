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Al Extremo: pozobirria, historia y un fuerte accidente

Sabores, historia y un accidente marcaron el programa de hoy.

En el programa de hoy, Al Extremo recorrió distintos temas, desde la gastronomía hasta la historia y los hechos ocurridos en las calles. La Pura Sabrosura probó la pozobirria, una combinación de pozole y carne de chivito; Alejandra Carvajal habló sobre el relato relacionado con Maximiliano y Carlota y el Paseo de la Reforma, mientras Jorge “El Diablo” Becerril reportó un accidente provocado por un tráiler sin frenos.

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