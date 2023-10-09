Los Rey | Capítulo 76 | Necesito a mis hijos

Guillermo y Amado ya se enteraron de la verdad, pues Julia le dijo a Memo que Beto es su nieto y está furioso con Amado, peor tendrá que aceptarlo. Alguien quiere mandarle un mensaje a Vado y lo hicieron por medio de Félix. Vado está desesperado, pues tras el duro golpe que sufrió por lo que Pedro Luis hizo.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!