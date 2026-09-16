Integrantes de Kabah rompen el silencio tras el traslado del hijo de Federica Quijano

A unos días que Federica Quijano revelara que su hijo Sebastián fue trasladado de emergencia de Mérida a la CDMX debido a una crisis relacionada con su autismo, sus compañeros de Kabah hablaron en exclusiva sobre el difícil momento que atraviesa la cantante. René Ortiz destacó la fortaleza y entereza con las que Federica ha enfrentado los retos de la salud de su hijo.