Integrantes de Kabah rompen el silencio tras el traslado del hijo de Federica Quijano
Luego de que Federica revelara detalles del traslado de su hijo a la CDMX, sus compañeros de Kabah hablaron del momento que atraviesa la cantante.
A unos días que Federica Quijano revelara que su hijo Sebastián fue trasladado de emergencia de Mérida a la CDMX debido a una crisis relacionada con su autismo, sus compañeros de Kabah hablaron en exclusiva sobre el difícil momento que atraviesa la cantante. René Ortiz destacó la fortaleza y entereza con las que Federica ha enfrentado los retos de la salud de su hijo.