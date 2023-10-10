Los Rey | Capítulo 77 | Está en juego todo el patrimonio
Vado perdió la cabeza y todo lo que conllevaba el proyecto del gasoducto, añadiéndole que mataron a Félix y Matías fue el único que pudo controlarlo.
Ahora que el proyecto del gasoducto se vino para abajo, Vado también, pues toda la fortuna Rey estaba como respaldo. Fina quiere que Many sepa sobre Beto y Amado quiere quedarse con su hijo, pero ella aún no decide si quiere ser su madre por el miedo de no ser buena. Many conoció otro lado horrible de Everardo y debe de darse prisa para que no pierda su patrimonio.
¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!