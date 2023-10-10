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Los Rey | Capítulo 77 | Está en juego todo el patrimonio

Vado perdió la cabeza y todo lo que conllevaba el proyecto del gasoducto, añadiéndole que mataron a Félix y Matías fue el único que pudo controlarlo.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Ahora que el proyecto del gasoducto se vino para abajo, Vado también, pues toda la fortuna Rey estaba como respaldo. Fina quiere que Many sepa sobre Beto y Amado quiere quedarse con su hijo, pero ella aún no decide si quiere ser su madre por el miedo de no ser buena. Many conoció otro lado horrible de Everardo y debe de darse prisa para que no pierda su patrimonio.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!

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